ملثمون يطلقون النار على أهالي منزل بقرية رملة الأنجب بالمنوفية

شهدت قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة إطلاق نار من ملثمين علي الأهالي بالقرية وتم تحرير محضر بالواقعة.
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تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع واقعة إطلاق نار من ملثمين يستقلون سيارة علي منزل عائله عبيدة بوسط القرية مما أدى لإصابة أهلية المنزل.
وبالانتقال الفوري والفحص تبين إصابة المدعو عادل .ع وربة منزل من أهليته وتم نقل المصابين علي الفور لمستشفي أشمون العام لتلقي العلاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.