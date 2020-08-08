AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ملثمون يطلقون النار على أهالي منزل بقرية رملة الأنجب بالمنوفية

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
 شهدت قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة إطلاق نار من ملثمين علي الأهالي بالقرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

اقرا ايضا:- إخماد حريق بمخازن الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع واقعة إطلاق نار من ملثمين يستقلون سيارة علي منزل عائله عبيدة بوسط القرية مما أدى لإصابة أهلية المنزل.

وبالانتقال الفوري والفحص تبين إصابة المدعو عادل .ع وربة منزل من أهليته وتم نقل المصابين علي الفور لمستشفي أشمون العام لتلقي العلاج.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحدة مباحث منوف تتمكن من السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع عامل في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل

إخماد حريق بمخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا

ترشيحاتنا

في أول تعليق رسمي .. مهاب مميش يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا

منزلي أمام الميناء مباشرة .. هيفاء وهبي: نجوت من الموت في انفجار بيروت

نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها.. فاجعة مرفأ بيروت بـ "فعل فاعل"

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

ضعف كمية مرفأ بيروت.. جدل حول وجود نترات الأمونيوم في ميناء آخر لدولة عربية

شاهد| أضرار كورونا على سوق التجارة العالمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

لأصحاب الوزن الزائد .. 6 حيل لإخفاء الكرش بالملابس

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية