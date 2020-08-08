قبل ساعات من الصمت الانتخابي.. مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم مرشحيه بالمحافظة

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، مساء الجمعة، مؤتمرًا حاشدًا بمنطقة أبيس بقسم الرمل، قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، في حضور أمين الحزب بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله، والمرشحين سامح الشيمي، ومحمد حمزة، وعلاء جاد، والسيد جمعة، والنائب أبو العباس تركي، عضو مجلس النواب.





وخلال المؤتمر، أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، أهمية الالتزام الحزبي في هذه المرحلة، سواء لدعم المرشحين من (1) إلى (7) في الفردي، بالإضافة إلى القائمة الوطنية، مجددًا التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، وضرورة التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب والائتلاف يومي 11 و12 أغسطس.





وأشار ضيف الله إلى أهمية مجلس الشيوخ القادم لاستكمال المؤسسات الدستورية والقانونية وإرساء قواعد العملية الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى ثقته في الناخبين ووعيهم للنزول إلى صناديق الانتخابات لدعم مرشحي الحزب والائتلاف.





وأشار الأستاذ سامح الشيمي، المرشح رقم (1) فردي، إلى التحديات التي تواجه مصر من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، ومع ذلك فإن فقد اختارت القيادة السياسية أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت لتوجيه رسالة أن الشعب المصري يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية بخير بشعبها المتمثل في جميع أطياف المجتمع من فلاحين وصعايدة وعرب، وصيادين ورجال ونساء ومسلمين ومسيحين وشباب وشيوخ.





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وأضاف المرشح علاء جاد، المرشح رقم (3) أن الشعب المصري سيثبت للعالم كله يوم 11 و12 أغسطس أن مصر على قلب رجل واحد خلف قيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف مرشحيها تنعم بالأمن والاستقرار، مضيفًا: "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)".





ونوه السيد جمعة، المرشح رقم (4) إلى أن المرشحين جميعهم قائمة وفردي قامات كبيرة، وتم اختيارهم بعناية بهدف رئيس هو خدمة مصر، وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع سيعمل على خدمة المواطنين سواء تم انتخابه أو لم يتم انتخابه، فخدمة المواطن هي الأساس في العمل العام، مطالبًا بدعم المرشحين من (1) إلى (7) وأعضاء القائمة الوطنية.





وأكد الأستاذ محمد حمزة، المرشح رقم (6) أننا نحتاج إلى دعم الشعب السكندري بكافة أطيافه، للوقوف وراء عائلة حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن مرشحي الحزب والائتلاف على قلب رجل واحد من اجل الوطن ومن أجل خدمة المواطن، مشيرأ إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في وقت فارق لتثبيت دعائم الديمقراطية واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية التي لم تتوقف يومًا برغم كل التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.





وأوضح المهندس نشأت متري، المرشح رقم (7)، اختصاصات مجلس الشيوخ، ومن بينها أخذ الرأي في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.





يأتي هذا وفقًا لتعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة.





وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن هناك "67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي"، و"قائمة واحدة" هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا، التي تضم "الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة" وتتنافس على 15 مقعدًا.





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



