AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا تلتفت حتى لا يصل لمرض نفسي.. أفضل الحلول لعلاج السرحان في الصلاة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:01 ص
أفضل الحلول لعلاج
أفضل الحلول لعلاج السرحان في الصلاة
Advertisements
محمود ضاحي

ما علاج الوسواس فى الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب. 

وأجاب وسام، قائلًا: لا تلتفت اليه وأكمل صلاتك فإن فعلت ذلك يذهب عنك هذا الوسواس، أما تركيزك معه سيزيد الى مرحلة المرض النفسي، فلا تلتفت اليه.  

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس». رواه ابن ماجه ( 4171 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ).


قال الشيخ عمرو الورداني، إنه لمعالجة الوسواس في الصلاة، هناك خطوات منها النظر إلى محل السجود، وعند الركوع يكون عند أطراف الأصابع، وعند السجود النظر عند طرف الأنف.

وأضاف "الورداني" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه عند التشهد ينظر المصلي إلى طرف السبابة مما يساعد على التركيز في الصلاة.

وتابع": وفي الصلاة القراءة تكون بتأنٍ والوقوف على رءوس الآيات، ولا تلتفت إلى أي وسواس في الصلاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصيب بالاكتئاب | أمين الفتوى يحذر من الانسياق وراء الوسوسة في الصلاة.. فيديو

وسوسة بخروج شيء.. هل قرقرة البطن توجب إعادة الوضوء "فيديو"

حالة كثرة الوسوسة.. الإفتاء: يستحب الاستعاذة بالله من الشيطان أثناء الصلاة

أكل ولم يتمضمض ثم قام إلى الصلاة فهل تصح صلاته؟.. الإفتاء توضح

هل الوسواس في الصلاة يحتاج إلى سجود سهو؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التعوذ أثناء الصلاة لعدم السرحان

ترشيحاتنا

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

أحمد مرتضى عن ظهور موليكا بقميص الزمالك: أقسم بالله ما اعرفه

يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد

أخبار الفن .. زواج هند عبد الحليم .. سعد الصغير يجري قسطرة في القلب.. هيفاء وهبي تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب.. وراغب علامة يطالبها بالاستقالة

نجيب جبرائيل يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة وجود دواسات حمامات تحمل صورة السيدة العذراء بالأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان