سكاي: بوتشيتينو يتصدر السباق لتولي مهمة قيادة يوفنتوس خلفا لـ ساري

تصدر ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، سباق الترشيحات بشأن تولي المهمة الفنية لفريق يوفنتوس، خلفًا لماوريسيو ساري.





وأعلن نادي يوفنتوس، اليوم، السبت، إقالة ساري من تدريب اليوفي، بعد وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16، على يد ليون الفرنسي.







ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن بوتشيتينو يتصدر السباق لتولي مهمة قيادة يوفنتوس، يليه سيميوني انزاجي مدرب لاتسيو.





وأوضحت "سكاي" في تقريرها، أن بوتشيتينو حر الآن، وألمح سابقًا إلى رغبته في تدريب يوفنتوس، كما أن عائلته في الأرجنتين لها جذور في منطقة تورينو.





أما بالنسبة لإنزاجي فإنه من الصعب أن يرحل عن لاتسيو، خاصة عقب التأهل لدوري أبطال أوروبا، في نسخة الموسم الجديد.



