3 ملايين إسترليني.. أطراف خارجية تعرقل صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هدرسفيلد بشكل نهائي.





ويكثف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق في التواصل، مفاوضاته مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع؛ بهدف إنهاء وحسم الصفقة، خاصةً أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هدرسفيلد، رفض لعبه مع الأهلي لإنتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.





ورفع مسئولو الأهلي العرض الذي بلغ 3 ملايين إسترليني للحصول علي خدمات رمضان صبحي ، ومن الممكن أن يزيد إلى 3.5 حال تعنت رئيس نادي هدرسفيلد الذي يقود التفاوض بنفسه.



