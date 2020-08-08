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رياضة

3 ملايين إسترليني.. أطراف خارجية تعرقل صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هدرسفيلد بشكل نهائي.

ويكثف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق في التواصل، مفاوضاته مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع؛ بهدف إنهاء وحسم الصفقة، خاصةً أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هدرسفيلد، رفض لعبه مع الأهلي لإنتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.

ورفع مسئولو الأهلي العرض الذي بلغ 3 ملايين إسترليني للحصول علي خدمات رمضان صبحي ، ومن الممكن أن يزيد إلى 3.5 حال تعنت رئيس نادي هدرسفيلد الذي يقود التفاوض بنفسه.

 ورغم الضغط الشديد من مفاوضات القلعة الحمراء ، لكن الحقيقة والسبب الرئيسي في تعطل الحسم هو رغبة رمضان صبحي نفسه في البقاء داخل مصر ، بجانب دخول أطراف اخري في الصفقة بشكل مباشر أو عبر شركات تسويق.
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