عودة للوراء.. العراق يفرض حظراً جزئياً لمكافحة كورونا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم السبت، عن تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي داخل البلاد حتي منتصف اغسطس الجاري وذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا.





وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم، أن ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي نص علي فرض حظر تام داخل البلاد في أيام الخميس والجمعة والسبت.





وبيًنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي في بيانه ان نسبة العمالة في المؤسسات الحكومية كافة سيكون بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة.





جدير بالذكر أن نسبة الإصابة بالفيروس المستجد داخل العراق بلغت أكثر من 144 الف عراقي فيما تجاوز عدد الوفيات 5000 حالة وفاة في أرجاء البلاد.