محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع الراحل جمال إسماعيل بصورة من فيلم "الثعالب"

استعاد محمود حميدة، ذكرياته الجميلة مع الفنان الكبير الراحل جمال اسماعيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





ونشر محمود حميدة صورة له مع الراحل جمال اسماعيل من فيلم "الثعالب"، وكتب فى تعليقه على الصورة: "الثعالب 1993 جمال إسماعيل".





توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.

ويشارك محمود حميدة بدور البطولة في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".



