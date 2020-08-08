للسيدات.. اعرفي مميزات وعيوب "الكيا بيكانتو"

تعتبر سيارة كيا بيكانتو من اكثر السيارات التي تفضلها النساء وذلك بسبب صغر حجمها وألوانها.





في هذا التقرير يرصد موقع "صدى البلد " أبرز مميزات وعيوب الكيا بيكانتو قبل أن تفكري في شرائها .





من أبرز عيوب سيارة الكيا بيكانتو فهي تعاني من مشاكل في مسك الطريق عندما تتعدى سعتها 120 كلم بالإضافة عيوب الفرامل عندما تزيد السرعة عن 140 كلم ، كما ان هذا العيب يجعل التنقل بالسيارة لمسافات طويلة مرهقة جدا لسائق السيارة .





ومن اخطر عيوب السيارة أيضا فهو يتعلق بعمر المحرك القصير والذي يزيد عمره عن 5 سنوات ، بالإضافة إلى حجمها الصغير وبالنسبة للتصميم الداخلي فالسيارة ضيقة من الداخل ولكنها تتسع لـ4 ركاب والسبب هو عرض عجلاتها .





اما للمميزات السيارة فهي أكثر السيارات توفيرا للوقود ، حيث تقطع مسافة 400 متر مع استهلاك حوالي19.8 لتر من الوقود بالإضافة إلى توافر موديلاتها بألوان كثيرة وفي النهاية فشراء السيارة يرجع إلى رغبة المشتري ووفقا لأمكانياته المادية واحتياجاته .



