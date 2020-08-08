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سيارات

للسيدات.. اعرفي مميزات وعيوب "الكيا بيكانتو"

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر سيارة كيا بيكانتو من اكثر السيارات التي تفضلها النساء وذلك  بسبب صغر حجمها وألوانها.

في هذا التقرير يرصد  موقع "صدى البلد " أبرز مميزات وعيوب الكيا بيكانتو  قبل أن تفكري في شرائها .

من أبرز عيوب سيارة الكيا بيكانتو فهي تعاني من مشاكل في مسك الطريق عندما تتعدى سعتها 120 كلم بالإضافة عيوب الفرامل عندما تزيد السرعة عن 140 كلم ، كما ان هذا العيب يجعل التنقل بالسيارة لمسافات طويلة مرهقة جدا لسائق السيارة .

ومن اخطر عيوب السيارة أيضا فهو يتعلق بعمر المحرك القصير والذي يزيد عمره  عن 5 سنوات ، بالإضافة إلى حجمها الصغير وبالنسبة للتصميم الداخلي فالسيارة  ضيقة  من الداخل ولكنها تتسع لـ4 ركاب والسبب هو عرض عجلاتها .

اما للمميزات السيارة فهي أكثر السيارات توفيرا للوقود ، حيث تقطع مسافة 400 متر مع استهلاك حوالي19.8 لتر من الوقود بالإضافة إلى توافر موديلاتها بألوان كثيرة وفي النهاية فشراء  السيارة يرجع  إلى رغبة المشتري ووفقا لأمكانياته المادية واحتياجاته .

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