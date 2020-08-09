كيف تختار زيت محرك جيداً لسيارتك؟ .. فيديو

زيت المحرك هو المايسترو الذي بسببه يعزف المحرك أحسن المقاطع فهو من أبرز العوامل التي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، وتزيت الاجزاء الداخلية وتحميها من الصدأ لذا يجب اختيار زيت ذو جودة عالية لمحرك سيارتك لان المحرك هو القلب النابض للسيارة وبدونه لا تتحرك .





الكثير من قائدي السيارات يقع في حيرة عند اختيار زيت المحرك المناسب للسيارة وفي هذا السياق نقدم لكم عددا من النصائح حول كيفية اختيار زيت محرك جيد للسيارة .





نصائح هامة لاختيار زيت المحرك :





- يجب قراءة كتالوج السيارة لمعرفة توصيات الشركة المصنعة لنوعية ولزوجة الزيت المناسب لسيارتك .





- اختيار زيت المحرك الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، وذلك لمواجهة الاحتكاكات ودرجات الحرارة الهائلة داخل المحرك .





- يجب اختيار الزيت الذي تتواجد به منظفات لتساعد المحرك على إزالة الرواسب الناتجة عن الاحتكاك بسبب السرعات العالية





- ابتعد عن الشركات المجهولة لانها تقوم بتصنيع زيت مغشوش يقتل المحرك.





- يجب فحص مستوى الزيت في المحرك كل فترة وتزويده في حال تناقصه، وتغييره بشكل دوري وفي مواعيده، و يفضل تغيير الفلتر في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت لتضمن اطول عمر افتراضي ممكن للمحرك ولمعرفة معلومات اكثر قم بمشاهدة الفيديو التالي .



