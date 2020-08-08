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أخبار البلد

القباج توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمضارين من انهيار عقارين بالمحلة الكبرى والمنصورة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة.

وبناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يخص العقار المنهار بالمحلة الكبرى؛ زارت وكيلة الوزارة الأسر المتضررة لتقديم العزاء وتنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-

- صرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر
- صرف مبلغ ٣٠٠٠ جنيه للأسر المتضررة منهم أسرة المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم ٩ أسر.

- صرف مبلغ ٣٠٠٠ جنيه لكل أسرة في المنزل المنهار وعددهم ٥ أسر
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذي تم تشميعه لعدد ٥ أسر
- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات وفوط لجميع الأسر 
 - إتاحة العلاج لأي فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.
- إتاحة ملابس أطفال وكبار في حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة لملابس.
- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم ٨ أسر 
- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيواءها وعددهم ٨ أسر  
- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري  بعد صدور محضر الشرطة ومن المقرر صرف:-
- ١٠٠٠٠ عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة 
- ٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة 
- ٢٥٠ جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام 

 إجراءات الوزارة فيما يخص عقار المنصورة 

وقع حادث انهيار بمنزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة مكون من أربعة طوابق يتكون الدور الأول من مخزن شركة مستلزمات طبية والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم  ٢١ سنة وأصيبت والدته زينب علي عمر  ٦٠ عامًا، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.
جاءت إجراءات الوزارة بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي كما يلي:-

- صرف ١٠٠٠ مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذي تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع ٦٠٠٠ جنيها.
- صرف ٥٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.
- تقرر صرف  ١٠٠٠٠ جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة وصرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لحالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.
- صرف مساعدة ١٠٠٠ جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي 
- صرف ٣٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و٥٠٠ جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة ٢٠ ألف و٥٠٠ جنيه.
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