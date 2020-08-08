برشلونة يسجل ثلاثية في شباك نابولي بالشوط الأول.. وإنسيني يقلص النتيجة

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الان علي ملعب كامب نو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها إيفان راكيتيتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كليمونت لينجليى برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.
وأحرز ميسي ثاني الأهداف بعدما استلم تمريرة جهة اليمين ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وحاول دفاع نابولي استخلاص الكرة منه إلا أنه قاتل عليها وحصل على الكرة مرة أخرى ثم صوب كرة رائعة بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.
وبعدما وصلت الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، واستلمها الأخير بشكل رائع، ثم صوبها رائعة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك؛ ألغى الحكم الهدف؛ بداعي لمسة يد.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عركلة كوليبالي لميسي داخل منطقة الجزاء، سددها لويس سواريز في الشباك بنجاح مع الدقيقة 43.
وبعدها بلحظات وقبل نهاية الشوط الأول أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق نابولي سجلها بنجاح عن طريق لورينزو إنسيني من علامة الجزاء.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالاتي:
في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لينجليه، جوردي ألبا
في خط الوسط: فرينكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.
في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز ، أنطوان جريزمان.
ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.
الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين، بدءًا من خط الدفاع إلى خط الهجوم، وهم صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي للإصابة، سيرجيو بوسيكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، أرثور ميلو لتمرده على الفريق، الفريق سيلعب المباراة بدون 3 من أهم لاعبي خط الوسط.. فقط فرانكي دي يونج هو الناجي الوحيد والذي سيحمل على عاتقه مهمة قيادة خط الوسط.