هيئة السياحة ومصايف الإسكندرية: حملة مشتركة لمنع التسلل للشواطئ

ترأس اليوم محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، حملة متابعة وتفتيش للشواطئ وبخاصة في نطاق العجمي، وأبويوسف وذلك لمتابعه تنفيذ قرارات غلق الشواطئ





وخلال الحملة تم التأكيد على مستغلى الشواطئ بضرورة وضع رجال أمن لكل شاطئ بالتنسيق والتعاون مع مراقبي الشواطئ بالإدارة المركزية السياحة والمصايف لمنه تسلسل أي شخص إلى الشواطئ.





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كما تفقد السيد مدير عام الهيئة شاليهات قرية ناصر بابو يوسف التابعة للهيئة وذلك لمتابعه اعمال الصيانة والدهان للشاليهات.





يأتي هذا في إطار التنسيق والتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بحضور مسئول الشواطئ بحي العجمي ومستغل شاطئ ابو يوسف ومراقبي الشواطئ.



