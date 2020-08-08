دي مهزلة.. محافظ الإسكندرية يشارك في حملة إزالة مكبرة لسوق بسيدي بشر

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت، حملة إزالة مكبرة لسوق شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر في المنتزة، في حضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول وذلك تمهيدًا لإزالة الأسواق العشوائية وتوفير بدائل لها.





وعلق اللواء محمد الشريف تعقيبا على شكل البائعين العشوائي في السوق قائلا: "دي مهزلة الناس مش لاقية مكان تمشي فيه"، مطالبًا بائعي المحلات بالالتزام بالبيع داخل محلاتهم وعدم استخدام الرصيف تحت أي ظرف.





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وأضاف الشريف أن الإسكندرية بها أكثر من 90 سوقا عشوائيا، مشيرًا إلى إزالة جميع الأسواق العشوائية قريبا وعلى رأسها سوق المعهد الديني وسوق الثلاثين ونقلهم إلى أسواق مخططة في أماكن محددة.



