AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دي مهزلة.. محافظ الإسكندرية يشارك في حملة إزالة مكبرة لسوق بسيدي بشر

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:32 م
سوق شارع القاهرة
سوق شارع القاهرة بسيدي بشر
Advertisements
أحمد بسيوني
قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت، حملة إزالة مكبرة لسوق شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر في المنتزة، في حضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول وذلك تمهيدًا لإزالة الأسواق العشوائية وتوفير بدائل لها.

وعلق اللواء محمد الشريف تعقيبا على شكل البائعين العشوائي في السوق قائلا: "دي مهزلة الناس مش لاقية مكان تمشي فيه"، مطالبًا بائعي المحلات بالالتزام بالبيع داخل محلاتهم وعدم استخدام الرصيف تحت أي ظرف.

اقرأ أيضًا:


وأضاف الشريف أن الإسكندرية بها أكثر من 90 سوقا عشوائيا، مشيرًا إلى إزالة جميع الأسواق العشوائية قريبا وعلى رأسها سوق المعهد الديني وسوق الثلاثين ونقلهم إلى أسواق مخططة في أماكن محددة.

وأشار الشريف إلى أننا لا نستهدف قطع أرزاق الباعة وسنوفر البديل المناسب لكن المنظر غير لائق ولا يتناسب مع محافظة الإسكندرية إطلاقًا، مشددًا بالتعامل بكل حزم وبالقانون مع جميع المخالفين مع التعهد بعدم تكرارها، ولن نسمح بهذه المخالفات مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنفذ 5 قرارات إزالة بناء مخالف بـ3 أحياء.. صور

خوفًا من انتشار كورونا.. فض سوق قرية إمياى بطوخ

بمساحة 287700 متر.. إزالة تعديات على أراضى تابعة للأوقاف في الإسكندرية

الإسكندرية تنتفض ضد العقارات المخالفة.. شن أضخم حملات بجميع الأحياء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صور

إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"

تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالته.. شاهد | فيديو من 3 سنوات يكشف علاقة تامر حسني باليوتيوبر مصطفى حفناوي

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

باكيا..رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لانتخابات نيابية مبكرة.. فيديو

خارجية أثيوبيا: استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الإثنين المقبل

العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احرصوا على تناوله.. نوع من الفيتامينات يحمي من الدوخة

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم