أخبار التوك شو .. نجل طبيب الغلابة يروي تفاصيل وفاة والده .. وغادة والي: السيسي دعم ترشحي لمنصب الأمم المتحدة

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرض أبرزها:





قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نصف العاصمة اللبنانية بيروت تحطم بالكامل، موضحًا أن حجم الدمار والحطام طال 6 كيلو مترات فى جميع الاتجاهات من منطقة الانفجار بمرفأ بيروت، وتابع:" تفجير لبنان أشبه بقنبلة نووية مصغرة".





قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن وصولها للمنصب الحالي ماهو إلا تحدي جديد، تحاول أن تثبت من خلاله أن المرأة المصرية والعربية والمرأة بشكل عام قادرة على التصدي لكل الموضوعات في كافة المجالات.





أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم بلغ 20 مليون حالة.





روي وليد مشالي، نجل الطبيب محمد مشالي الشهير بلقب طبيب الغلابة، كواليس وفاة والده، قائلا "والدي عاد إلى المنزل بعد انتهاء عمله، وهو مرهق إلى حد كبير، ف نام، ولم يستيقظ إلا الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهذا أمر لم يكن معتاد على وجه الإطلاق.





اكدت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن وباء كورونا تسبب في تغيير الأولويات في برنامج الأمم المتحدة وخطط العمل بشكل كبير، وذلك من خلال التواصل مع كل الحكومات.





قال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.





قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك تحركات تركية تقلق دول الاتحاد الأوروبي.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن احد عناصر جماعة الاخوان الإرهابية أحمد منصور خرج ليتحدث عن انفجار مرفأ بيروت والتمجيد في أردوغان والاحتلال العثماني لـ لبنان، وهذا أمر غير صحيح بالمرة.



