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أخبار البلد

اعتبارا من مارس 2021 .. البكري نائبا لرئيس الخدمات المالية والرقمية والعملاء لـ إياتا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:58 ص
محمد البكري ومحررة
محمد البكري ومحررة صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تعيين  محمد علي بن محمد علاء الدين البكري النائب الحالي لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لاقليم أفريقيا والشرق الأوسط، على منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية في مقر الاتحاد في جنيف اعتبارًا من 1 مارس 2021، خلفا ل أليكس بوبوفيتش الذي يشغل هذا المنصب حاليًا وسوف يتقاعد في ذلك التاريخ.

وقال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "على مدى السنوات الـ 16 الماضية، قاد أليكس بعض المهام والمشاريع الجوهرية والتي كان لها دور كبير في تطويرالاتحاد وقطاع الطيران ككل، بما في ذلك منتجات "إياتا" للتسوية المالية المسؤولة عن معالجة 457 مليار دولار من أموال القطاع في 2019.

إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج المهمة المواكبة للتطور المستمر في القطاع ، كطرح برامج الخدمة الذاتية الفعّالة التي من شأنها تبسيط الأعمال ، وتمكين تجارة التجزئة لشركات الطيران من خلال تطبيق قدرات أياتا القياسية المعتمدة للتوزيع (NDC)، وتبسيط الاجراءات القديمة من خلال نظام الطلب الموحد (ONE Order)".

وأشار دي جونياك إلى أن أليكس سيترك وراءه فريق عمل متميز يمتلك توجه واضح لتقديم أفضل خدمة للعملاء، والذي سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة البكري".

وانضم البكري إلى "إياتا" في يناير 2017 حاملًا معه خبرة واسعة في قيادة الفرق المختلفة خلال فترة عمله السابقة في الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث شغل عدة مناصب قيادية منها: منصب مساعد المدير العام التنفيذي للمالية، ومساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات، ومنصب مساعد المدير العام التنفيذي للتحول. واتسم عمله في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتطويرات المستمرة، حيث أعاد هيكلة فريق إقليم أفريقيا والشرق الأوسط لمواكبة متطلبات شركات الطيران والقطاع  في المنطقة، بالإضافة الى تعزيزه لعمل المجلس الاستشاري للتحول الرقمي التابع للاتحاد.

وأضاف دي جونياك: "نحن على ثقة كبيرة بأن البكري يتمتع بالقدرات الكاملة لتوجيه وقيادة التطوير اللازم للخدمات التجارية وخدمات التسوية المالية والتحول الرقمي، إذ تعد هذه المهام خلال الأوقات العادية هامة وحساسة بالنسبة لنا، ويعد دوره أكثر أهمية في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن".
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