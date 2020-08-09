AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة 12 متهما في فض اعتصام النهضة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:19 ص
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
Advertisements
أحمد مهدي
تنظر بعد قليل، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في فض اعتصام النهضة

تأجيل محاكمة المتهمين في فض اعتصام النهضة لجلسة 6 يوليو

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في فض اعتصام النهضة

إلى 9 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا في قضية فض اعتصام النهضة

ترشيحاتنا

ديربي جدة والأهلي يواجه إنبي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

صاحبة أول فيديو لحادث مرفأ بيروت.. لينا خليل تروي تفاصيل الكارثة.. فيديو

أهم الأخبار.. خالد الغندور يخضع لعملية جراحية.. اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى كوبري التسعين.. وعلي جمعة: التوسل بالسيدة مريم ليس حراما

أحمد مرتضى عن ظهور موليكا بقميص الزمالك: أقسم بالله ما اعرفه

قرار تاريخي.. البابا فرنسيس يعين 6 نساء في مناصب عليا بـ الفاتيكان

بعد إصابته بجلطة فى المخ وزيارة تامر حسنى .. مصطفى حفناوى يتصدر تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخوله في غيبوبة .. أعراض مرض مصطفى حفناوي

تشبه البيرة.. خبيرة تكشف أقوى نوع قهوة في العالم

أغرب عملية سطو في العالم.. لص يقتحم بنكًا لسرقة زجاجة معقم يدين