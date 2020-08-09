زيلينسكي يتعهد بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تسمح أبدًا لنفسها بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى، ولا سيما في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحف أوكرانية.









وقال زيلينسكي: "بصفتي رئيسًا لأوكرانيا، أود أن أؤكد مرة أخرى موقفي المبدئي الشخصي والموقف الأساسي لدولتنا ككل. ليس من غير المقبول أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، التدخل في الانتخابات السيادية لبلد آخر".





وأضاف: "ومرة ​​أخرى أؤكد لشركائنا أن أوكرانيا لم تسمح أو سأسمح لنفسي في المستقبل بالتدخل في الانتخابات وبالتالي الإضرار بالثقة والشراكة الصادقة مع الولايات المتحدة".







وفي وقت سابق، قال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن، وليام إيفانينا، إن السلطات الروسية تحاول تشويه سمعة المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي "جو بايدن"، معتبرة إياه معاديا لروسيا، وأنها تقوم بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.











وكمثال على ذلك، استشهد وليام إيفانينا بـ "البرلماني الأوكراني الموالي لروسيا" أندريه ديركاش الذي نشر ادعاءات الفساد - بما في ذلك مكالمات هاتف مسربة - لتقويض ترشيح نائب الرئيس السابق بايدن والحزب الديمقراطي.









ونفت روسيا مرارًا الاتهامات بمحاولات التأثير على الانتخابات الديمقراطية في أي بلد، ووصفت كل التصريحات التي من هذا النوع بأنها لا أساس لها على الإطلاق، مشيرة إلى عدم وجود حقائق تؤكد ذلك.







