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محافظات

صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:43 ص
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أنشطة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال النصف الأول من عام 2020 ، حيث تم الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن بالعيادات الخارجية وأقسام الإستقبال والطوارئ وبلغ عدد مرضى الدخول 80 ألف مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات وبلغ عدد الأطفال المبتسرين بالحضانات 6 آلاف طفل.

وأضاف مكي،فى بيان له اليوم،أنه تم إجراء 111 ألف  عملية مابين كبرى وصغري وذات مهاره وطوارئ وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لنحو 1500 حالة وعمل اشعة عادية لنحو 170 ألف حالة وعمل أشعة موجات فوق صوتية لنحو 50 ألف حالة وعمل أشعة مقطعية لعدد 25 ألف حالة وعمل اشعة رنين مغناطيسي لعدد 900 حالة و عمل اشعة ماموجرام لعدد 500  حالة  وعمل اشعة دوبلر لنحو 2000 حالة.

وأشار إلى أنه تم اجراء 37 الف جلسة غسيل كلوى لعدد 500 مريض  واجراء 70 الف جلسة علاج طبيعي لعدد 14 الف حالة و اجراء 3500 عملية جراحية ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار منهم 580 عملية قسطرة قلبية و⁩ 133 عملية قلب مفتوح و281 عملية جراحة مخ وأعصاب و⁩ 97 جراحة عظام و34 جراحة اورام و⁩ 2375 جراحة عيون.

ولفت إلى أنه أكد علي تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير المخزون الاستراتيجي منها  وتواجد الطاقم الطبي لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.

كما قدم الشكر لجيش مصر الابيض الذي ضرب اروع الامثلة في تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات بجانب خدمة علاج مرضى كورونا.
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن وإجراء 111 ألف عملية جراحية
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