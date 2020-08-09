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محافظات

محافظ المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك" الانتخابية استعدادا لمجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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محمد أمين
دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة "اعرف لجنتك" الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى توفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم بحيث تساعدهم علي أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع تيسيرًا عليهم فى العملية الانتخابية.


يأتي ذلك في إطار الاستعدادت النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر عقدها يومي 11، 12 من أغسطس الجاري.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم توفير أجهزة حاسب آلى متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام المحافظة وكذلك في الوحدات المحلية للتسهيل على المواطنين فى التعرف على الرقم الانتخابي الخاص بهم.

هذا وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن شعب المنوفية يعى مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية.
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