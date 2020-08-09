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تعليم

رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:43 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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محمد أمين
تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سير امتحانات الدراسات العليا والدبلومات المهنية والخاصة بكلية التربية، وتفقد لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتوزيع الطلاب على مسافات بينية، وتوفير بوابات التعقيم والمواد المطهرة للحفاظ على سلامة الطلاب.


كما تابع مبارك خلال جولته توفير التأمين اللازم لمقار اللجان، والتدابير الخاصة من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين وتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى جو ملائم دون مشاكل.

واستطلع مبارك والقاصد آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كل الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وشددا على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيان التوفيق لجميع الطلاب.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية
رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية
رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية
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