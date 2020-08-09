رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سير امتحانات الدراسات العليا والدبلومات المهنية والخاصة بكلية التربية، وتفقد لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتوزيع الطلاب على مسافات بينية، وتوفير بوابات التعقيم والمواد المطهرة للحفاظ على سلامة الطلاب.





كما تابع مبارك خلال جولته توفير التأمين اللازم لمقار اللجان، والتدابير الخاصة من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين وتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى جو ملائم دون مشاكل.







واستطلع مبارك والقاصد آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كل الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وشددا على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيان التوفيق لجميع الطلاب.



