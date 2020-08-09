تحرير 272 قضية تموينية وضبط 600 ألف ماسك طبى غير مطابق للمواصفات خلال أسبوع بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية عدة حملات مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين للتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين.

















وأسفرت الحملات عن تحرير 272 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وتم ضبط 600 ألف ماسك طبى غير مطابق للمواصفات القياسية.











وتم تحرير 16 قضية فى مجال الغش التجارى والرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية وحجب وتخزين سلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء.









كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 قضايا حيازة وعرض وبيع لحوم بلدى بأزيد من السعر المعلن عنه، و83 قضية عدم الإعلان عن الأسعار (محلات تجارية)، و49 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، و34 قضية لعدم وجود شهادات صحية، و39 قضية عدم نظافة عجين، و25 قضية إنتاج خبز نقص وزن، و22 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.









ومن أبرز القضايا ضبط مصنع ماسكات بالمنطقة الصناعية بقويسنا يدار بدون ترخيص وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية بإجمالى مضبوطات 600 ألف ماسك، وتحرر له المحضر رقم 1049 جنح مركز قويسنا لسنة2020، وتحرير محضر آخر لصاحب مصنع مواسير بلاستيك يدار بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وضبط 5 أطنان كربونات الكالسيوم، و3 أطنان بلاستيك خام، و470 ماسورة منتج نهائى.







