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محافظات

محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن 3 مستشفيات بقنا سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد هى فرشوط المركزى يوم 31 يوليو بإجمالى حالات خروج 273 حالة – قوص المركزى يوم 6 أغسطس بإجمالى حالات خروج 207 حالات – الوقف المركزى صباح أمس 8 أغسطس بإجمالى حالات خروج 169 حالة. 


وأضاف "الداودى"، أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.


وأكد محافظ قنا، ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.

أشار كمال شلبى، سكرتير عام المحافظة، إلى أن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والالتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرّته وزارة الصحة والسكان المصرية.


وأكد "شلبى"، أنه يقوم بالمرور على مستشفيات العزل بنفسه على رأس اللجنة المختصة بمتابعة مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وكذا التزام العاملين بالحضور وتطبيق الإجراءات الوقائية.


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محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات
محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات
محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات
محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات
محافظة قنا تعلن تسجيل صفر إصابات من فيروس كورونا بـ 3 مستشفيات
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