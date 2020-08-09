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حوادث

7 سبتمبر الحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:28 م
سما المصرى
سما المصرى
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اسلام مقلد
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة لجلسة 7  سبتمبر المقبل.

ظهرت سما المصري داخل قفص المتهمين بملابس السجن البيضاء مرتدية الكمامة.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري –  نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.


واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
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