فيديو جراف.. خطوات الحصول على قروض مشروعك

"مبادرة مشروعك" أحد أهم المبادرات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات التابعة لوزارة التنمية المحلية.





حرصت الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم القطاع فنيا و ماليا لأهميته، حيث يستحوذ على نحو 70% من قيمة الاقتصاد المصرى فضلا عن دوره فى التشغيل وخفض معدلات البطالة لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة.





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