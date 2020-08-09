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فيديو جراف

فيديو جراف.. خطوات الحصول على قروض مشروعك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:51 م
محمد صبيح - إعداد: ايمان عبداللطيف

"مبادرة مشروعك" أحد أهم المبادرات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات التابعة لوزارة التنمية المحلية.


حرصت الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم القطاع فنيا و ماليا لأهميته، حيث يستحوذ على نحو 70% من قيمة الاقتصاد المصرى فضلا عن دوره فى التشغيل وخفض معدلات البطالة لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة.


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ولمزيد من التفاصيل حول خطوات الحصول على قرض مشروعك، شاهد الفيديو جراف التالى..

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