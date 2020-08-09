بـ طرحة على الرأس.. دينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.





وظهرت دينا، ترتدى بدى كت وطرحة باللون الاسود وهو ما أبرز جمالها وأناقتها، وعلقت على الصورة قائلة: "شكرا لكscarfsabrina على الوشاح الجميل جدا. أنا أحبه ❤️❤️".





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على الماكياج الذى يبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها.





يشار إلى أن آخر أعمال دينا كان مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وإخراج ياسر سامي، وتم عرضه ضمن ماراثون الدراما الرمضاني الماضي.



