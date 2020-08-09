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رياضة

فوز غال لـ مصر المقاصة أمام أسوان يحسن من وضعه في جدول الدوري.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حقق فريق مصر المقاصة الفوز أمام فريق أسوان على استاد المقاولون الفريق بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري اليوم. 

أحرز عبدالله السنجهاوى مدافع أسوان هدفا فى مرماه بعد اصطدام الكرة به عقب عرضية متقنة من قبل محمد إبراهيم لاعب فريق المقاصة لتسكن شباك أسوان ويتقدم المقاصة بهدف دون رد.

وأحرز صلاح ريكو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

واشتعلت المباراة عقب ذلك، حيث قام فريق أسوان بالضغط على المنافس، ونجح كريم الطيب في إحراز الهدف الأول لأسوان في الدقيقة 75 من المباراة. 

وأجري إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة تبديل اضطراري خلال الشوط الاول بخروج باولن فوافي ونزول مصطفي شبيطة عقب إصابة فوافي.

وارتفع رصيد مصر المقاصة لـ 17 نقطة عقب الفوز أمام أسوان ليحتل المركز الرابع عشر بينما ظل فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.
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