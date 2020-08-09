ضمك يفوز على الفيصلي بهدفين في الدوري السعودي

حقق نادي ضمك ، انتصارًا مهمًا وغاليًا، بهدفين مقابل لا واحد، على الفيصلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020.





بهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة، مؤمنًا المركز الخامس عشر، ومضيقًا الفارق على الفتح "الرابع عشر"، صاحب الـ22 نقطة، والاتحاد "الثالث عشر" بـ23 نقطة.





ومن ناحيته، تجمد الفيصلي ، عند النقطة 38، في المركز الخامس، ليخسر فرصة اقتحام المربع الذهبي، والوصول إلى الترتيب الثالث، ولو بشكل مؤقت.





وأنهى نادي ضمك ، الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف، سجله محترفه الأرجنتيني إيميليو زيلايا، في الدقيقة 27.





وفي الشوط الثاني، أنهى نفس اللاعب، الأمور تمامًا لمصلحة ضمك، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 55.





وقبل النهاية بـ9 دقائق، نجح يوسف الجبلي، في تقليل الفارق للفيصلي، من علامة الجزاء، ولكن بدون نجاح في الخروج ولو بنقطة وحيدة من المباراة.