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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات بشمال غزة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، أن طائرة عسكرية أغارت قبل قليل على موقع رصد تابح لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هذا القصف جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل اليوم". 

وصباح اليوم، أطلق الجيش الإسرائيلي قدائف مدفعية داخل حدود قطاع غزة المحاصر، الأحد، بعدما قال إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عمال يبنون جدارا عازلا في المنطقة.

وأعلن الجيش أنه "تم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة. بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات".

ورغم إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما شنت الأخيرة غارات على أهداف لحماس في غزة.

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