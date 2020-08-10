أخبار الفن.. إيمان السيد تخرج عن صمتها.. أمير طعيمة يهاجم عبد الله رشدي.. ووفاة إبراهيم الشرقاوي

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. وأهم ما جاء فيها كالآتي:





خرجت الفنانة ايمان السيد عن صمتها لترد على كل الاتهامات التى وجهت لها منذ عام حيث عبرت عن استيائها لما يتردد بشان رفضها من العهد العالى للمسرح واهانة السبكى لها ومواقع وقف عادل امام التصوير بسببها فى فيلم الزهايمر.





هاجم الشاعر أمير طعيمة، الشيخ عبد الله رشدي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد الآراء التي قالها الشيخ عن مساوئ اختلاط الشباب بالفتيات في سن المراهقة بالمدارس.





نشرت الفنانة نادين نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن قرار جرئ بعد الاحداث المؤسفة التى تعرضت لها لبنان وتحديدا انفجار مرفأ بيروت و الذى اسفر عن اصابتها واجرائها عملية جراحية.





نشر الفنان أحمد صيام تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن رحيل الفنان ابراهيم الشرقاوى وذلك عن عمر يناهز 72 عاما.





نشرت ريما رحبانى ابنة الفنانة فيروز، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه على شائعة وفاة المطربة اللبنانية فيروز والتى ظهرت أمس على خلفية الأحداث المؤسفة التى تشهدها لبنان.



