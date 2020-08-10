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رياضة

مجدي عبدالعاطي: مزارع دينا حرمتني من الاحتراف في الدوري البلجيكي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال مجدي عبدالعاطي، مدرب نادي الإنتاج الحربي حاليًا، والمدير الفني السابق لنادي أسوان، إنه لم يكن محظوظًا مع المنتخب وإن طه بصري صاحب فضل كبير علي أبناء جيله في إنبي.

وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محسن صالح قال لي إنت معمول لك عمل، وتلقيت عرض إحتراف في شارلروا البلجيكي لكن إدارة مزارع دينا وافقت على عرض إنبي".

وفي سياق أخر، أشار "عبدالعاطي": "مسعد عوض يمتلك الخبرات اللازمة لفريق أسوان في الدوري لكنه واجه سوء حظ كبير، لا أتمني هبوط أسوان وبقاء الفريق بمثابة شهادة نجاح لي".
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