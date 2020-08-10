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فن

رانيا محمود ياسين تحذر من صفحة مزيفة منسوبة لها على السوشيال ميديا.. شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين تحذير عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر فى التحذير صوره لحساب مزيف لها على السوشيال ميديا يقوم برفع اخبار كاذبه لها و لوالدها الفنان محمود ياسين.

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وكتبت معلقة: "لو سمحتوا بلغوا عن الصفحة دى دى مش صفحتى على تويتر دى صفحة مزيفة و بتنزل اخبار كاذبه على والدى حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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