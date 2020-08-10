رانيا محمود ياسين تحذر من صفحة مزيفة منسوبة لها على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين تحذير عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر فى التحذير صوره لحساب مزيف لها على السوشيال ميديا يقوم برفع اخبار كاذبه لها و لوالدها الفنان محمود ياسين.





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وكتبت معلقة: "لو سمحتوا بلغوا عن الصفحة دى دى مش صفحتى على تويتر دى صفحة مزيفة و بتنزل اخبار كاذبه على والدى حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.



