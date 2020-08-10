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نتوقعها أشد وأقوى.. مدير مستشفى النجيلة للعزل: وزارة الصحة قررت عودة المستشفيات تحسبا للموجة الثانية.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:00 ص
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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اسراء صبري
قال محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مطروح، إن خلال الفترة الماضية قلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبناء على هذا وعلى قرار وزيرة الصحة تم غلق مستشفيات العزل، ولكن تحسبا لقدوم موجة ثانية واحتمالية أن تكون الموجة أشد و أقوى من الأولى.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن وزيرة الصحة اجتمعت مع مديري مستشفيات العزل وقررت أن تعود مستشفيات العزل إلى العمل مره أخرى حتى يكونوا على أتم الاستعداد، معقبا: لدينا بالفعل حالات إصابة في المستشفى الآن.

وأضاف أن المستشفى عادت إلى العمل منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المتواجده حاليا عدد بسيط.

وشدد أن وزارة الصحة على أتم استعداد لاستقبال أي موجة ثانية من فيروس كورونا.
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