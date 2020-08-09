بعد رجوعها كعزل .. مدير مستشفى النجيلة: جاهزون لـ تحد جديد في مواجهة كورونا

أكد محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى النجيلة لاستقبال حالات كورونا فور صدور قرار وزارة الصحة بعودته للعمل كمستشفى عزل.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى كعزل لاستقبال مرضى كورونا خلال يومين فقط بعد صدور قرار وزارة الصحة، نظرا للخبرات السابقة للأطقم الطبية فى العمل كمستشفى عزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.









وأشار إلى أن جميع العاملين بالمستشفى من اطباء وتمريض وفنيين فى حالة استنفار لاستقبال اى حالات مصابة بكورونا من ابناء مطروح .





واوضح ان قرار عودة مستشفى النجيلة كعزل كورونا ياتى فى اطار تخصيص مستشفى بكل محافظة لاسقبال الحالات المصابة لافتا ان المستشفى مخصصة لاستقبال المصابين من ابناء النجيلة ومطروح .







