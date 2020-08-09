بعد رجوعها كعزل .. مدير مستشفى النجيلة: جاهزون لـ تحد جديد في مواجهة كورونا

أكد محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى النجيلة لاستقبال حالات كورونا فور صدور قرار وزارة الصحة بعودته للعمل كمستشفى عزل.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى كعزل لاستقبال مرضى كورونا خلال يومين فقط بعد صدور قرار وزارة الصحة، نظرا للخبرات السابقة للأطقم الطبية فى العمل كمستشفى عزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.
وأشار إلى أن جميع العاملين بالمستشفى من اطباء وتمريض وفنيين فى حالة استنفار لاستقبال اى حالات مصابة بكورونا من ابناء مطروح .
واوضح ان قرار عودة مستشفى النجيلة كعزل كورونا ياتى فى اطار تخصيص مستشفى بكل محافظة لاسقبال الحالات المصابة لافتا ان المستشفى مخصصة لاستقبال المصابين من ابناء النجيلة ومطروح .
وأوضح أنه يتم نقل الحالات تباعا من مستشفيات المحافظة التى تم الغاؤها كعزل إلى مستشفى النجيلة، مضيفا أنه تم وصول 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة للحجر الصحي حتى الآن، وهم أول حالات يجري عزلها، بعد قرار وزارة الصحة بعودته للعمل مستشفى عزل مرة أخرى.