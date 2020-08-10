بريطانيا تدرس إلغاء إحصاء كورونا اليومي

كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن إحتمالية إلغاء إحصائية كورونا اليومية في بريطانيا، وذلك بعض إجراء إحصاء من قبل لجنة تحقيق.





وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وذلك عقب أمر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالتحقيق بعدما اتضح أن المسئولين كانوا يبالغون في أعداد وفيات الفيروس.





ونقلت تلجراف عن مصدر في الحكومة قوله، إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.





وكان باحثون من جامعة مانشستر أشاروا أن الأشخاص الذين يزيد طولهم عن متر و85 سم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا بمقدار الضعف.





وكشفت النتائج أن انتقال فيروس كورونا Covid-19 عن طريق الهواء للأشخاص الطويلة، مشيرة إلى أن الأشخاص الأطول عرضة لخطر الإصابة، وهو أمر لن يكون كذلك إذا انتشر الفيروس عبر الرذاذ.





وأكدت الدراسة حسب موقع mirror أن الهواء يمكن أن ينتقل إلى أعلى للوصول إلى الأشخاص طوال القامة.