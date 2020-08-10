AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تدرس إلغاء إحصاء كورونا اليومي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن إحتمالية إلغاء إحصائية كورونا اليومية في بريطانيا، وذلك بعض إجراء إحصاء من قبل لجنة تحقيق. 

وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وذلك عقب أمر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالتحقيق بعدما اتضح أن المسئولين كانوا يبالغون في أعداد وفيات الفيروس. 

ونقلت تلجراف عن مصدر في الحكومة قوله، إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.

وكان باحثون من جامعة مانشستر أشاروا أن الأشخاص الذين يزيد طولهم عن متر و85 سم  أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا بمقدار الضعف.

وكشفت النتائج أن انتقال فيروس كورونا Covid-19 عن طريق الهواء للأشخاص الطويلة، مشيرة إلى أن الأشخاص الأطول عرضة لخطر الإصابة، وهو أمر لن يكون كذلك إذا انتشر الفيروس عبر الرذاذ.

وأكدت الدراسة حسب موقع mirror أن الهواء يمكن أن ينتقل إلى أعلى للوصول إلى الأشخاص طوال القامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب احتجاجات فلويد.. وزير الصحة ببريطانيا يحذر من موجة ثانية لـ كورونا أشد فتكا

وزير الصحة البريطاني يشيد بعقار ديكساميثازون في علاج كورونا

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

تعود بعد التعافي تدريجيًا.. خطورة فقدان مصابي كورونا لـ حاسة الشم

استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. ممنوع خروج البدناء من المنزل

ترشيحاتنا

طارق العشري ينفعل على بيان اتحاد الكرة: صحة اللاعبين أهم

صندوق الإسكان يوضح تفاصيل فتح باب حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل.. فيديو

انفجارات ضخمة في مينسك عاصمة بيلاروسيا

تطورات جديدة فى قضية هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيري

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

الجامعة العربية: جاهزون للمشاركة في تحقيق جاد بشأن انفجار بيروت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات