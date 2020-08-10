بدون مضادات حيوية.. وصفة مذهلة للتخلص من التهاب الحلق

يعاني الكثيرون من التهاب الحلق واللوزتين، ويعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية.
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وفقا لموقع هيلث يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق وتعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق.
وإذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق يمكن الاعتماد على تناولها بين الوجبات لتهدئة التهاب الحلق المزعج أبرزها شاي البابونج والزنجبيل والحلبة وعصير الليمون.
على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالى بجانب المشروبات الدافئة والغرغرة بماء وملح حتى تستطيع التأكد من مدى إصابتك بالبرد ام كورونا.
وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.
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المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض
قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا.
خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.