AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مضادات حيوية.. وصفة مذهلة للتخلص من التهاب الحلق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:03 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
Advertisements
لمياء الياسين
يعاني الكثيرون من التهاب الحلق واللوزتين، ويعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية.

إقرأ أيضا |

وفقا لموقع هيلث يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق وتعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق. 

وإذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق يمكن الاعتماد على تناولها بين الوجبات لتهدئة التهاب الحلق المزعج أبرزها شاي البابونج والزنجبيل والحلبة وعصير الليمون.

على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالى بجانب المشروبات الدافئة والغرغرة بماء وملح حتى تستطيع التأكد من مدى إصابتك بالبرد ام كورونا. 

وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.

اقرأ أيضا

المكونات:
كوب ماء دافىء 
ملعقة خل التفاح 
ملعقة عسل ابيض 

قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا.

خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بوصفات متنوعة

علاج منزلي لالتهاب الحلق.. للحامل والرضع

نتيجة قوية وسريعة.. خليط مذهل لعلاج التهاب الحلق

مش بس البرد والأنفلونزا.. إليك أبرز أسباب التهاب الحلق وأعراضه المبكرة.. بدون مضادات حيوية حيل ومشروبات تخلصك منه

بدون مضادات.. حيل خارقة للتخلص من التهاب الحلق

ترشيحاتنا

أحمد صديق يعلن انضمامه لقطاع الناشئين بالأهلي.. ورفضه منصب مدير فني لنادي درجة ثانية

الصين تعلن عن انتشار فيروس غامض أشد من كورونا

مصرع 30 شخصا وإصابة 13 جراء السيول والفيضانات بالسودان.. فيديو

وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد مذيعة ماسبيرو بأزمة قلبية

فضل صلاة الفجر وماذا يحدث لك عند صلاتها.. أسرار لا يعرفها كثيرون

منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم