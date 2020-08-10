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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة مع والدها.. كنزي تشعل إنستجرام بلوك صيفي.. أمينة خليل برفقة خطيبها وتامر حبيب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:02 ص
امينه خليل برفقه
امينه خليل برفقه خطيبها و تامر حبيب
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رنا أشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تداول رواد السوشيال ميديا، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة للفنانة أمينة خليل من إجازتها.
وظهرت في الصورة برفقة خطيبها والسيناريست تامر حبيب من امام البحر من قضاء اجازتها

نشرت الفنانة ايمان العاصي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر في الصورة اليوتيوبر مصطفى حفناوى 


نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين صوره جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت فى صوره نادره برفقه والدها الفنان محمود ياسين فى صغرها.


نشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور جديدة. 
وظهرت كنزى بلوك صيفي بسيط.

نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين تحذير عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر فى التحذير صوره لحساب مزيف لها على السوشيال ميديا يقوم برفع اخبار كاذبه لها و لوالدها الفنان محمود ياسين.
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