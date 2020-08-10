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فن

برفقة خطيبها وتامر حبيب.. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:05 ص
رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة للفنانة أمينة خليل من إجازتها.

وظهرت في الصورة برفقة خطيبها والسيناريست تامر حبيب من امام البحر من قضاء اجازتها


وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور الخطوبة، منتقدين الفستان التي ظهرت به أمينة خليل واصفين ايا بـ "المكشوف".

وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها مساء الأربعاء الماضي، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".
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