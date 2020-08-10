ماكس فيرشتابن يتفوق على لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس فى سباقات الفورمولا 1

استطاع ماكس فيرشتابن قائد فريق ريد بُل الفوز لأول مرة بسباق حلبة سيلفرستون البريطانية لـ الفورمولا 1 لأول مرة فى مسيرته، على حساب قادة مرسيدس فى حلبة مدينة لندن بموسم 2020.





ويعد هذا الفوز هو التاسع لـ ماكس فيرشتابن والمصادف لسباق الذكرى الـ70 لفورمولا1 في بريطانيا، بالرغم من إنطلاق و بفضل مهارته وأداءه المميز نجح فى تخطي نيكوا هولكينبرج سائق ريسينج بوينت، ويلهب الأحداث مع لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سائقي مرسيدس. فيرشتابن من المركز الرابع مع بداية السباق





والغريب أن مهندس سيارة فيرشتابن طلب منه التوقف لتبديل الإطارات، إل اأن الهولندي العنيد رفض، قائلًا :" إنها فرصتي الوحيدة للإقتراب من مرسيدس".





واضطر بوتاس من مرسيدس للتوقف في اللفة الـ14 لتبديل الإطارات، ليتبعه هاميلتون أيضًا إلى التوقف في اللفة الـ15 بفضل الإطارات الصلبة، والكثر غرابة أن الثنائى عادا للحلبة فى المركزين المركزين السادس والسابع، ولكنها بسرعة شديدة انتزعا الصدارة من فيرشتابن.





ودارت الحلبة مرة أخري عندما توقف فيرشتابن فى اللفة الـ27 ليستبدل الإطارات الصلبة بالمتوسطة ويعود للمركز الثاني خلف بوتاس، ومن ثم يتخطاه ويقتنص الصدارة وسط دهشة هاميلتون.





ونجح فيرشتابن بتوسيع الفارق لتأكيد الفوز في اللفة الـ31 مع بوتاس بفريق مرسيدس الذى حل في المركز الثاني، بينما توقف هاميلتون لأخر مرة في اللفة الـ42 قبل 10 لفات من نهاية السباق ليستبدل إطاراته بالصلبة، لينقض على المركز الثناى، بينما كان الهولندي قد صنع فارق زمني بلغ 11.326 ثانية ليضمن الفوز.



