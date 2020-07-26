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سيارات

تعديلات فى سباقات الفورمولا 1 تخوفا من فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت ادارة بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات منذ فترة عن استئناف فعاليات سباقاتها العالمية خلال الفترة القادمة بعد أخذ التدابير الاحترازية المشددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ولكن ادارة البطولة اصدرت عدد من القرارات تخوفا من انتشار الفيروس أثناء سابقاتها ، وألغت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أربعة سباقات كانت مقررة هذا الموسم في الأمريكتين، وأضافت ثلاثة سباقات أوروبية من بينها حلبة إيمولا الإيطالية نوربرجرينج الألمانية لجدول 2020.

بالاضافة الى إلغاء سباقات في كندا وتكساس والمكسيك والبرازيل بينما قال مسؤولو فورمولا 1 في بيان إن حلبة بورتيماو البرتغالية ستستضيف سباقا لأول مرة.

ونقلا عن وكالة رويتر العالمية للأنباء أضاف البيان ”بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 والقيود المحلية المفروضة ومن أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وأسرة رياضة السيارات لن تتمكن فورمولا 1 من إقامة سباقات في البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الموسم“.

وبهذا الإلغاء يبلغ إجمالي عدد السباقات المستبعدة من جدول 2020 الأصلي 11 سباقا. والسباقات الأخرى التي تم استبعادها بسبب كورونا هي أستراليا وفرنسا وموناكو وهولندا وأذربيجان وسنغافورة واليابان.

ويتألف الجدول المعدل الآن من 13 جولة حيث لا تزال فورمولا 1 تأمل في بطولة مختصرة تضم من 15 إلى 18 سباقا مع إقامة السباقين الأخيرين في البحرين وأبوظبي في منتصف ديسمبر  .

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