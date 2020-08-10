جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

يصادف اليوم 10 أغسطس عيد ميلاد الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر والتي أتمت عامها الـ 23، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات.





تعتمد كايلي جينر على أختيار الإطلالات ذات الطابع الجرئ ولكنها تحرص دائما على التنوع بين جميع التصميمات المختلفة سواء الأزياء الكاجوال أو الكلاسيكية أو فساتين السهرة التي تظهر بها على السجادة الحمراء.





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تفضل عارضة الأزياء الأمريكية فى الكثير من الاحيان اختيار قطع الملابس الغريبة و الغير تقليدية، و لم تقتصر الموضة لديها على الملابس فقط بينما تمتد ايضا إلى اختيار الأكسسوارات و تسريحات و ألون الشعر الغريبة التى تلفت بها الأنظار مثل اللون الموف و درجاته.





تقوم كايلي جينر بتنسيق قطع الأكسسوارات و الأحذية و الحقائب التى تمنحها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا، كما تحرص على اختيار قطع الملابس التي تبرز رشاقتها و قوامها المثالي.











