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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:13 ص
روسيا تسجل 5118 إصابة
روسيا تسجل 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ذكرت السلطات الصحية، أنها سجلت 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 892654 إصابة.

فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة، 70 شخصا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15001.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص، الذين شفوا منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصا.

وتحتل روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند.
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