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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 326 حالة من مستشفى قنا العام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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يوسف رجب


أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج 326 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.


جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.


وأعرب سكرتير عام المحافظة، عن شكره لجميع أفراد الأطقم الطبية المشاركين فى علاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا.


طالب شلبى، المواطنين بالاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويله إلى حجر صحى، بداية من ٤ يونيو الماضى، لاستقبال الحالات الإيجابية من مستشفيات العزل بمحافظة قنا.


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