القاتل خنقها بقطعة قماش.. مقتل مسنة إفريقية في ظروف غامضة داخل شقتها بالعجوزة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مسنة إفريقية الجنسية في حالة تعفن شديد داخل شقتها بمنطقة العجوزة بعد مقتلها في ظروف غامضة.





وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن رمي على سرير بغرفة النوم، وأشارت التحقيقات الأولية أن المجني عليها حضرت إلى مصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.









كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة عن أن المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى إلى قطع الجلد المحيط بالفكين.





وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة كما عثر على آثار استضافة بصالون الشقة وعثر على عبوة "كانز" وسيجارتين تولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها ومضاهاتها بعينة DNA من المجني عليها، كما عثر على "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة" فتم تحريزها أيضا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها وما اذا كانت مادة مخدرة من عدمه.





طلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.