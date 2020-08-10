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أخبار العالم

مقاتلة "سو-27" الروسية تعترض طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن المقاتلة روسية من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي انطلقت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "أر سي-135" وطائرة دورية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "في العاشر من شهر أغسطس 2020، رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وقد انطلقت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب على مسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية.. مضيفا "بعد ابتعاد الطائرتين عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها".

يذكر أن مركز الدفاع الوطني الروسي للمراقبة قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن ثلاث مقاتلات روسية طراز "سو - 35" اعترضت قاذفة أمريكية استراتيجية فوق مياه بحر أوخوتسك غرب المحيط الهادئ.

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