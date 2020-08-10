كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد

وقال مصدر لموقع "ديلى ميل" : ان السبب الرئيسى وراء زيادة وزن سيلفستر ظهوره بـ "كرش" هو شربه للخمور وتحديدا

اقرا ايضا

وظهر سيلفستر فى الصور وهو يمسك بسيجار ويقرا كتابا واصطحب زوجته بعد فترة من العزل المنزلى.

وكانت اخر اعمال سيلفستر ستالون فيلم Rambo: Last الذي طرح شهر سبتمبر الماضي، وكان سلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.





وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة. .Blood.