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فن

كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:20 م
سيلفستر استالون
سيلفستر استالون
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أحمد إبراهيم
خطف النجم العالمى سيلفستر استالون الاضواء اليه حيث تتبعته عدسات الباباراتزى اثناء تواجده مع زوجته على احد الشواطئ الساحلية و ظهر بوزن زائد. 

وقال مصدر لموقع "ديلى ميل" : ان السبب الرئيسى وراء زيادة وزن سيلفستر  ظهوره بـ "كرش" هو شربه للخمور وتحديدا 

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وظهر سيلفستر فى الصور وهو يمسك بسيجار ويقرا كتابا واصطحب زوجته بعد فترة من العزل المنزلى. 

وكانت اخر اعمال سيلفستر ستالون فيلم Rambo: Last  الذي طرح شهر سبتمبر الماضي، وكان سلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.

وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة. .Blood.
كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد
كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد
كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد
كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد
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