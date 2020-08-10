ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كلاسيكية

، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام