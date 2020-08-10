ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كلاسيكية

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الكحلي بتصميم مميز من الاعلى، ومع حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما أبرز رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.
ورفعت ديميت أوزديمير شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة للغاية بعمله كعكة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ديميت أوزديمير في وضع الماكياج، فاختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت أوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وأسورة باللون الذهبي.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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