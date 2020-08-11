AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

استقالة رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي لأسباب صحية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت العلامة التجارية ميتسوبيشي اليابانية عن استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، أوسامو ماسكو، لأسباب صحية، بعد توليه المنصب لمدة 13 عامًا.

اصدرت ميتسوبيشي بيانا توضح فيه حقيقة الامر قائلة " أوسامو ماسكو سيظل يعمل بالشركة بصفته "مستشارًا خاصًا"، موضحة أن رئيسها التنفيذي، تاكاو كاتو، سيشغل المنصب بشكل مؤقت .

وتواجه ميتسوبيشي اليابانية مشاكل مالية تفاقمت بسبب الانخفاض العالمي للطلب على السيارات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المعروف ان الشركة هي أحد الأضلع الثلاثة لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي .

والجدير بالذكر ان ميتسوبيشي اثناء قيادة أوسامو ماسكو واجهت فضيحة كبرى في عام 2016 تحت قيادته، حيث تم الكشف عن مبالغتها في تقدير صرفية وقود ببعض طرازاتها، وبحسب رويترز كشف تحقيق لاحق أن مهندسي الشركة كانوا يتعرضون لضغوط لسنوات .

وأعلنت ميتسوبيشي مؤخرًا أنها ستخفض تكاليفها الثابتة بنسبة 20% خلال العامين المقبلين، وستقوم بوقف جميع موديلاتها الجديدة في أوروبا، من بين قرارات أخرى كبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتسوبيشي تغلق مصنع باجيرو

ميتسوبيشي توقف بيع سياراتها في أوروبا

لأسباب صحية.. استقالة الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي

ترشيحاتنا

شماعة وقناع بيد حزب الله .. وزير لبناني يفتح لـ صدى البلد خزائن الحكومة بعد استقالتها

إعادة 21 مستشفى عزل .. الصحة تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب فتاة التيك توك.. 18 أغسطس

خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

ميدو: فايلر مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكراسي والمظلات.. شجار عنيف بين رواد شاطئ في بلجيكا | فيديو

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور