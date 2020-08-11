استقالة رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي لأسباب صحية

أعلنت العلامة التجارية ميتسوبيشي اليابانية عن استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، أوسامو ماسكو، لأسباب صحية، بعد توليه المنصب لمدة 13 عامًا.

اصدرت ميتسوبيشي بيانا توضح فيه حقيقة الامر قائلة " أوسامو ماسكو سيظل يعمل بالشركة بصفته "مستشارًا خاصًا"، موضحة أن رئيسها التنفيذي، تاكاو كاتو، سيشغل المنصب بشكل مؤقت .

وتواجه ميتسوبيشي اليابانية مشاكل مالية تفاقمت بسبب الانخفاض العالمي للطلب على السيارات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المعروف ان الشركة هي أحد الأضلع الثلاثة لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي .

والجدير بالذكر ان ميتسوبيشي اثناء قيادة أوسامو ماسكو واجهت فضيحة كبرى في عام 2016 تحت قيادته، حيث تم الكشف عن مبالغتها في تقدير صرفية وقود ببعض طرازاتها، وبحسب رويترز كشف تحقيق لاحق أن مهندسي الشركة كانوا يتعرضون لضغوط لسنوات .

وأعلنت ميتسوبيشي مؤخرًا أنها ستخفض تكاليفها الثابتة بنسبة 20% خلال العامين المقبلين، وستقوم بوقف جميع موديلاتها الجديدة في أوروبا، من بين قرارات أخرى كبيرة.