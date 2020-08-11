طريقة تسوية البيتيفور بالسمنة في المنزل

يمكنك أن تتعلمي طريقة تسوية البيتيفور في المنزل دون تكلفة في شرائه من الخارج، وضمان صنعه بشكل صحي في المنزل بنفس المذاق الذي نحصل عليه من الجاهز تماما.





وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تسوية البتيفور بأكثر من وصفة مختلفة.









ولكي نقوم بتسوية البتي فور ونحصل على المذاق المظبوط فعلينا ان نعرف طريقة عمل البيتي فور في المنزل المقادير بنفس الطرق التي يقوم بها المخابز، ومحلات الحلويات الشهيرة.

طريقة عمل البيتيفور سهلة





مقادير طريقة عمل البتيفور سهلة





4 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات منخول بالاكواب المعيارية

2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ

2 كوب زبدة لينة

كوب سكر مطحون ومنخول

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو بودر

ملعقة صغيرة روح جوز الهند

شيكولاتة خام للتزيين

مكسرات محمصة و مجروشة للتزيين





طريقة عمل البتيفور سهلة





1- في العجان او بالمضرب الكهربائي نضع الزبدة والسكر، ويضرب جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ولونه افتح .





2- نضيف بيضة ويخفق الخليط جيدا، ثم تضاف الفانيلا، وروح جوز الهند حتى يمتزج الخليط تماما، ثم نضيف الأخرى حتى يمتزج الخليط مرة اخرى.





3- يضاف الدقيق بالتدريج إلي الخليط ويقلب بملعقة خشب، ثم توضع عجينة البيتي فور في كيس حلواني ويشكل في صينية مفروشة بورق زبدة





4- تدخل الصينية في البراد أو الثلاجة ٢٠ دقيقة، ثم يخبز على درجة حرارة ١٧٠ لمدة ٢٠ دقيقة او على حسب الفرن.





5- يترك البتيفور حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بتسييح الشوكولاته ونبدأ بالتزين.





طريقة عمل البيتيفور بالسمنة





مقادير طريقة عمل البيتيفور بالسمنة





2 كوب دقيق كوب سمنة 1/2 كوب سكر بودر بيضة كاملة صفار بيضة معلقة صغيرة بيكنج بودر كيس فانيليا

طريقة عمل البيتيفور بالسمنة

1- نضرب السمنة مع السكر جيدًا، وذلك حتى يصبح القوام كريمي .



2- نضيف عليهم البيض والفانيليا، ثم نضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا.

3- في بولة نضع الدقيق والبيكنج بودر، ثم نضيف الخليط عليه ونقوم بالعجن.

4- نترك العجينة كي ترتاح لمدة ربع ساعة، ونقوم بتشكيلها باليد، او بإستخدام الماكينة، ونتركها لترتاح.





5- نشغل الفرن على حرارة عالية حتى يسخن، ثم نضع البيتي فور ونهدى النار، ونتركه حتى ينضج (يصفر بسيط). 6- نترك البيتي فور يبرد تمام بعد خروجه من الفرن، ويلزق بمربى المشمش أو بحسب الرغبة .





طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن





مقادير طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن





نصف كيلو زبدة نيوزيلاندي بدون ملح بدرجة حرارة الثلاجة 175 جرام سكر بودرة منخول 4 بياض بيض 5 جم ملح 5 جم فانيليا 575 جرام دقيق 500 جرام كاكاو خام حسب الرغبة

للتزيين

مربى جوز هند مكسرات مجروشة فورماسيلو

طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن

1- في العجان نضع الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي او العجان إلى ان يصبح الخليط كريمي، ولونه ابيض فاتح.



2- يتم وضع البيض واحدة واحدة مع الخفق إلى أن يتم خلط كل المكونات، ثم إضافة الدقيق والكاكاو والملح، ثم يتم خلط العجينة على الدرجة الأقل في العجن، حتى نحصل على عجينة لينة .





4- بعد إخراج الصينية؛ نترك البيتيفور ليبرد تماما، ونقوم بأخذ كل قطعتي



5- يتم تزيين 3- نضع العجينة في كيس الحلواني، ونقوم برصها في الصينية، وندخلها فرن سخن على 180 لمدة 25 دقيقة.4- بعد إخراج الصينية؛ نترك البيتيفور ليبرد تماما، ونقوم بأخذ كل قطعتي بيتيفور مع بعضهما البعض بالمربى.5- يتم تزيين البيتي فور بجوز الهند أو المكسرات المجروشة.





طريقة عمل البيتي فور في المنزل





مقادير طريقة عمل البيتي فور في المنزل



