AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدء توافد الناخبين على مدرسة التوفيقية الثانوية بنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
بدأ منذ قليل، توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات عن توافد الناخبين بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشآت لمتابعة الإجراءات الاحترازية

القوى العاملة: التفتيش على 14343 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

مجلس الشيوخ 2020.. 787 مرشحا يخوضون الانتخابات.. وصراع حزبي على المقاعد الفردية

وسط تنافس 787 مرشحا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم

ترشيحاتنا

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

ليس الأول.. خبير ري: السد الإثيوبي معرض للانهيار.. فيديو

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

20 مليونا وألف و19 حالة.. حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

أزمة كورونا تأكل ثروة الملكة إليزابيث وعائلتها

حدث ليلًا.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي بسبب إطلاق نار.. النقد الدولي: مصر توجه إيراداتها للإنفاق على التعليم والصحة

AdvertisementS

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا

يصرخ من الرعب.. اعتقال وتخويف طفل من ذوي الاحتياجات على يد ضباط أمريكيين| فيديو