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أخبار البلد

المعلمون أول المصوتين فى لجان انتخابات الشيوخ بالجيزة.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أدلى الكثير من المعلمين فى الجيزة بصوتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الدقائق الأولى من فتح اللجان، تلبية للحملة التى قادتها نقابة المعلمين، بضرورة مشاركة المعلمين فى الاستحقاق الدستورى بانتخاب مجلس الشيوخ.


ووجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع مسئولى النقابات الفرعية واللجان النقابية، بمساعدة المعلمين للوصول إلى لجانهم الانتخابية ومشاركتهم الفاعلة فى الاستحقاق الدستورى دون التأثير على صوتهم الانتخابى وكل معلم يختار المرشح الذى يراه مناسبا لتحقيق طموحاته فى الغرفة الثانية للبرلمان المصرى.


وأكد محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن الكثير من المعلمين تجمعوا فى منطقة العمرانية بالجيزة وانطلقوا فى مسيرة تأييد للدولة المصرية ووقوف الجميع خلفها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ، ثم أدلوا بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية كأول المصوتين فى الانتخابات، تأكيدا للحضور الإيجابى للمعلم فى كل المواقف الحاسمة للدولة ومساندة كل خطواتها نحو الرقى والتطور.


وشكلت نقابة المهن التعليمية غرفة عمليات رئيسية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وتقديم كل المساعدة للمعلمين وإرشادهم لمقرات لجانهم الانتخابية.
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